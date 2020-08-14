معاريف: إسرائيل ترسل رسالة لحماس بشأن (الأموال القطرية) عن طريق الوسطاء





وذكرت الصحيفة صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل بعثت رسالة لحماس عن طريق مصر وقطر، قالت فيها إنها لن نوافق على دخول الأموال القطرية، في ظل استمرار اطلاق البالونات.





وبحسب الصحيفة، أكدت إسرائيل في الرسالة، أنها لن توافق على دخول الأموال القطرية، ولا التخفيف عن قطاع غزة، تحت الضغوطات التي تمارسها حركة حماس.





ووفقا لصحيفة معاريف، اشترطت إسرائيل قبل الموافقة على دخول الأموال، أو التخفيف عن الضائقة المالية بغزة، وقف فوري لاطلاق البالونات المفخخة تجاه الغلاف.





وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لاستمرار اطلاق البالونات من قطاع غزة، واحتمالية اندلاع تصعيد بسبب الرد على اطلاق البالونات.





وأشارت معاريف إلى أن طائرات الإحتلال الإسرائيلي، هاجمت الليلة، عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس بغزة، رداً على استمرار اطلاق البالونات المفخخة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، عن طريق الوسطاء المصريين والقطريين.