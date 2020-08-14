واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية والناشطين من أجل الحق الفلسطيني على الساحة الأميركية، اليوم الجمعة، الاتفاق التطبيعي الذي أعلن بين إسرائيل والامارات العربية برعاية أميركية.



واعتبر الموقعون على البيان وفقاً لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن هذه الخطوة بمثابة طعنة غدر للقضية الفلسطينية من قبل نظام حكم يدعي أنه فعل ذلك، من أجل المصلحة الفلسطينية.



وأكد الموقعون أن المصلحة الوطنية والقومية العربية تقتضي مواجهة السياسات الاستعمارية في وطننا العربي الكبير وإسناد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه التاريخي من أجل انجاز حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير ودولته المستقلة كاملة السيادة وليس التساوق والتطبيع والانبطاح والتأمر على مقدرات الامة العربية.



واستنكروا محاولة نظام الحكم في الامارات تبرير تلك الخطوة وبرامجه التطبيعية من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية الفلسطينية ولايقاف نوايا اسرائيل التوسعية بضم أجزاء من الضفة الغربية باعتبار أن "صفقة القرن" اسقطها الرفض والصمود الفلسطيني المدعوم بمواقف أنصار الحق الفلسطيني المتنامين بأعدادهم حول العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص.



وطالب الموقعون ابناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وانصار الحق الفلسطيني بمقاطعة فعاليات سفارة الامارات في الولايات المتحدة ومقاطعة أي شخصيات سياسية او اجتماعية محسوبة على حكومة الامارات.



والموقعون البيان هم:



1- جمعية النجدة الفلسطينية في أميركا



2- المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة.



3-المجلس الفلسطيني الأميركي.



4- شبكة الجاليه الفلسطينيه في الولايات المتحدة الأميركية-USPCN.



5-هيئه الاغاثة الفلسطينية.



6-رابطه الشبيبه الفلسطيني الأميركية.



7- المركز الثقافي الفلسطيني الاميركي – هيوستن.



8-جمعيه المرأة الفلسطينية الأميركية.



9-الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأميركي.



10- مركز القدس.



11-تحالف فلسطين دالاس.



12-تحالف فلسطين المتروبليكس.



13- شبكة فلسطين الديمقراطية.



14-المجلس الفلسطيني الاميركي/لويزيانا.



15-المؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام.



16-الشبكة العربية للثقافة/ الرأي والإعلام.



17- مركز النهضة- شيكاغو.



18- مركز الجالية الفلسطينية الأميركية اريزونا- PACC.