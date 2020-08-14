غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة فجراً

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية وقصفت مدفعية الاحتلال مواقعاً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل أرضاً زراعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا بأربعة صواريخ موقعاً في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران في وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة، كما استهدف الطيران الحربي بصاروخين موقعاً شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، وأوقع دماراً في المكان.



كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف موقعين في مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، موقعة دماراً في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.