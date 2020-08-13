شؤون فلسطينية

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الأردن على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس، بالرعاية الأمريكية، وذلك بعد اتصال ثلاثي بين الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي عهد أبو ظبي.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن على إسرائيل الاختيار بين السلام العادل، أو استمرار الصراع الذي تعمقه انتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.  

وقال الصفدي، وفق وكالة (وفا): "بعد الاتفاق الإماراتي مع إسرائيل بوساطة أمريكية، إن نتائج الاتفاق، سيكون مرتبطاً بما ستقوم به إسرائيل، فإن تعاملت معه كحافز لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني، ستتقدم المنطقة نحو السلام العادل، لكن إن لم تقم بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر.

وأضاف الصفدي، أن قرار إيقاف ضم أراض فلسطينية الذي تضمنه الاتفاق، يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف كل إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص السلام وانتهاكاتها للحقوق الفلسطينية، والدخول فوراً في مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي.  

وأكد الصفدي، أن السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لن يتحقق ما بقي الاحتلال، وطالما استمرت إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها التي تقتل حل الدولتين، وتنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وتابع الصفدي: إن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، لن يحققا سلاماً ولا أمناً، على العكس سيعجلان من تفجر الصراع وتقويض كل ما أنجز على طريق تحقيق السلام.  

وأكد الصفدي، أن المنطقة تقف على مفترق، فإما سلام طريقه انتهاء الاحتلال، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإما صراع؛ إسرائيل هي المسؤولة عن استمراره وتعمقه عبر تكريس الاحتلال ورفض تلبية الحقوق الفلسطينية.

وشدد الصفدي على أن الأردن، يدعم أي جهد حقيقي يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

عريقات يُطالب الأمين العام للجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

عريقات يُطالب الأمين العام للجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر

الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

أول خطوة من القيادة الفلسطينية رداً على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أول خطوة من القيادة الفلسطينية رداً على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

بيان مهم للرئاسة الفلسطينية بشأن الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي

بيان مهم للرئاسة الفلسطينية بشأن الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

واصل أبو يوسف: رفض فلسطيني للتطبيع الإماراتي المجاني مع الاحتلال

واصل أبو يوسف: رفض فلسطيني للتطبيع الإماراتي المجاني مع الاحتلال

الشعبية: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل مشؤوم وطعنة للقضية الفلسطينية

الشعبية: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل مشؤوم وطعنة للقضية الفلسطينية

النضال الشعبي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة للقضية الفلسطينية

النضال الشعبي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة للقضية الفلسطينية

كتائب القسام تكشف تفاصيل محاولات اختراق مواقعها الإلكترونية

كتائب القسام تكشف تفاصيل محاولات اختراق مواقعها الإلكترونية

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول تعليق إماراتي على اتفاق &#34;السلام التاريخي&#34; مع إسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق "السلام التاريخي" مع إسرائيل

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام &#34;تاريخي&#34; بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية