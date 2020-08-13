شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، باسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، خيانة الإمارات العربية المتحدة العلنية لفلسطين، وبيعها لأمريكا وإسرائيل.

وإعتبر اللواء أبو بكر أن اتفاق التطبيع الكامل والعلني بين الإمارات ودولة الاحتلال، يدلل على أن حكام الإمارات، ألقوا بأنفسهم في أحضان ترامب ونتنياهو، وهو ما يعري تواطؤهم وتخليهم عن أعدل قضية على وجه الأرض.

وأضاف اللواء أبو بكر: "الإمارات وحكامها اليوم، ارتكبوا جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني ووطنه المسلوب ومقدساته، وأنكروا تضحيات شهدائه واسراه وجرحاه، وهم بذلك تخلوا عن شرفهم وقوميتهم".

ونقل أبو بكر غضب وسخط الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال على الإمارات وحكامها المتخاذلين بحق القضية الفلسطينية، وطالبوا القيادة والشعب الفلسطيني بقطع كافة العلاقات معهم، وإغلاق كل مصالحهم، فاليوم فلسطين محرمة عليهم".

وفي رسالة للحركة الأسيرة من داخل السجون، نقلت للهيئة، جاء فيها: "فليذهب هؤلاء الحكام الصهاينة ( حكام الإمارات ) وبموقفهم العار هذا إلى مزابل التاريخ، فلقد خانوا الأقصى والقيامة والشهداء والجرحى وعذابات الفلسطينيين لسنوات طويلة ومريرة، وطالبوا الشعب الإماراتي الحر برفض هذه الصفقة المخزية، والوقوف في وجه حكامها المتصهينيين، ومواقفهم الرذيلة ".

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