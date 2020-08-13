ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين هنية والنخالة؟



كما اتفق القائدان خلال الاتصال على تعزيز العمل المشترك مع المجموع الفلسطيني، على الصعد والمسارات كافة، واستمرار التواصل الدائم بين قيادتي الحركتين بشكل دائم.

وتم خلال الاتصال، التأكيد على رفض الخطوة، واعتبارها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنها، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الإلكتروني.