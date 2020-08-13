ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين هنية والنخالة؟
رام الله - دنيا الوطن
هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، زياد النخالة، الأمين العام لحركة (الجهاد الإسلامي)، وذلك في سياق تعزيز وحدة الموقف الوطني المشترك، تجاه ما أُعلن من اتفاق للتطبيع والتنسيق الأمني بين دولة الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي.
هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، زياد النخالة، الأمين العام لحركة (الجهاد الإسلامي)، وذلك في سياق تعزيز وحدة الموقف الوطني المشترك، تجاه ما أُعلن من اتفاق للتطبيع والتنسيق الأمني بين دولة الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتم خلال الاتصال، التأكيد على رفض الخطوة، واعتبارها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنها، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الإلكتروني.
كما اتفق القائدان خلال الاتصال على تعزيز العمل المشترك مع المجموع الفلسطيني، على الصعد والمسارات كافة، واستمرار التواصل الدائم بين قيادتي الحركتين بشكل دائم.
كما اتفق القائدان خلال الاتصال على تعزيز العمل المشترك مع المجموع الفلسطيني، على الصعد والمسارات كافة، واستمرار التواصل الدائم بين قيادتي الحركتين بشكل دائم.
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