الرئيس الإسرائيلي يدعو محمد بن زايد لزيارة القدس





وقال ريفلين في تغريدة له عبر (تويتر)، إن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية، هو نقطة تحوّل استراتيجيّة، نحو مسارات جديدة في منطقتنا.



وأضاف: "كلي أمل على أن تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، حتى الوصول لوفاق واسع وثابت بين الجميع"، فيما هنأ الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ووليّ العهد الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق.





الجدير ذكره، أن ترامب، أعلن اليوم، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام بالرعاية الأمريكية، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني رسمي وفصائلي.

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى زيارة القدس، وذلك في أول تعليق له على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بالرعاية الأمريكية.