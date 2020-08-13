دولي

الرئيس الإسرائيلي يدعو محمد بن زايد لزيارة القدس

الرئيس الإسرائيلي يدعو محمد بن زايد لزيارة القدس
محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى زيارة القدس، وذلك في أول تعليق له على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بالرعاية الأمريكية.

وقال ريفلين في تغريدة له عبر (تويتر)، إن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية، هو نقطة تحوّل استراتيجيّة، نحو مسارات جديدة في منطقتنا.

وأضاف: "كلي أمل على أن تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، حتى الوصول لوفاق واسع وثابت بين الجميع"، فيما هنأ الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ووليّ العهد الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق.

الجدير ذكره، أن ترامب، أعلن اليوم، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام بالرعاية الأمريكية، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني رسمي وفصائلي. 

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو باع &#34;فرض السيادة&#34; مقابل قطعة من الورق

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو باع "فرض السيادة" مقابل قطعة من الورق

رغم التطبيع مع الإمارات.. مسؤول إسرائيلي: ضم الضفة لا يزال مطروحا على الطاولة

رغم التطبيع مع الإمارات.. مسؤول إسرائيلي: ضم الضفة لا يزال مطروحا على الطاولة

شاهد: لحظة إعلان ترامب التوصل لاتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل

شاهد: لحظة إعلان ترامب التوصل لاتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل

نتنياهو يُغادر بشكل مفاجئ اجتماع (كابينت كورونا) الإسرائيلي

نتنياهو يُغادر بشكل مفاجئ اجتماع (كابينت كورونا) الإسرائيلي

تصريحات خطيرة من الرئيس الإيراني حول صدام حسين و&#34;احتلال السعودية والإمارات وقطر&#34;

تصريحات خطيرة من الرئيس الإيراني حول صدام حسين و"احتلال السعودية والإمارات وقطر"

إسرائيل: إجراء تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا)

إسرائيل: إجراء تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا)

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

واصل أبو يوسف: رفض فلسطيني للتطبيع الإماراتي المجاني مع الاحتلال

واصل أبو يوسف: رفض فلسطيني للتطبيع الإماراتي المجاني مع الاحتلال

الشعبية: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل مشؤوم وطعنة للقضية الفلسطينية

الشعبية: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل مشؤوم وطعنة للقضية الفلسطينية

النضال الشعبي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة للقضية الفلسطينية

النضال الشعبي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة للقضية الفلسطينية

كتائب القسام تكشف تفاصيل محاولات اختراق مواقعها الإلكترونية

كتائب القسام تكشف تفاصيل محاولات اختراق مواقعها الإلكترونية

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول تعليق إماراتي على اتفاق &#34;السلام التاريخي&#34; مع إسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق "السلام التاريخي" مع إسرائيل

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام &#34;تاريخي&#34; بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية