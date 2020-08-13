أبو مرزوق: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يدعم حملة ترامب ويشجع الاحتلال على ممارساته

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عن رفضه واستنكاره، للاتفاقية التي وقعت بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات العربية المتحدة.



وأكد أبو مرزوق، في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن هذه الاتفاقية، تدعم حملة ترامب، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته، وظلمه للشعب الفلسطيني.



وقال: "هذه الاتفاقية، تثبت عبث الحكام المنبوذين في المنطقة، فالاحتلال باطل، ومن يسانده خاسر، والتاريخ لن يرحم من خان المسجد الأقصى، وسورة الإسراء، وإننا على موعد مع النصر والتحرير".



يشار إلى أنه تم توقيع اتفاق سلام وصف بالتاريخي، مساء اليوم الخميس، بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمن وقف قرار ضم الأراضي الفلسطينية.