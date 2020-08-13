شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وهنية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء (وفا)، إن الرئيس محمود عباس، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.

وحسب الوكالة، فقد أكد هنية، دعم موقف القيادة الفلسطينية، والرئيس، في رفض الإعلان الثلاثي، الأميركي- الإماراتي- الإسرائيلي، مشدداً على أنه موقف معبر عن شعبنا الفلسطيني ونحن جميعاً معه، وخلف الرئيس المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، بعاصمتها القدس، وفي رفض جميع الإعلانات والقرارات الأحادية، المعنية بطمس الحقوق الفلسطينية، وانتهاك القرارات الدولية.

كما أكد هنية، استعداده لأي تحرك مشترك تحت قيادة الرئيس.

وفي السياق، قالت حركة (حماس)، إن هنية هاتف الرئيس عباس، لمناقشة التطورات المتعلقة بالاتفاق المعلن بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، مساء الخميس: "أكد الجانبان بشكل واضح، رفض هذا الاتفاق المعلن، معتبرين أنه اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، ولن يتم احترامه، وشددا على أن كل مكونات شعبنا، تقف صفاً واحداً في رفض التطبيع أو الاعتراف بالاحتلال على حساب حقوق شعبنا".

وتابعت: "كما أكدا خلال الاتصال، على أنه غير مسموح لأي كان أن يجعل من فلسطين وقدسها وأقصاها وشهدائها وعذابات أبنائها جسراً للتطبيع مع العدو، واتفقا على استمرار التواصل الدائم، وتعزيز التنسيق المشترك داخل الساحة الوطنية الفلسطينية؛ لمواجهة تطورات هذا الموقف".

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