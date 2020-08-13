أول خطوة من القيادة الفلسطينية رداً على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي





وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن الاتفاق الموقع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية خيانة للأقصى، والقدس، والقضية الفلسطينية.



وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، الخميس: "نقف موحدين في مواجهة الإعلان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي الغاشم، ومنظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وتابع: "لا يحق للإمارات أو دولة أخرى بالحديث عن الشعب الفلسطيني، ونحذر الأشقاء من الرضوخ للإدارة الأمريكية والسير على خطى الإمارات".

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، أنه وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الأماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري.