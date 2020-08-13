الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

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خاص دنيا الوطن

أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الاتفاق الذي أعلن عنه من واشنطن بين دولة الاحتلال الاسرائيلي والامارات العربية المتحدة، يشكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، وتجاوز لكل قرارات القمم العربية، وخاصة قمة عمان عام 1980، والقمة العربية في بغداد عام 1990، والتي أكدت أن أي دولة تطبع العلاقات مع دولة الاحتلال والاعتراف بالقدس عاصمة لها، هي خارج نطاق الجامعة العربية، ويجب عزلها.



وأوضح خلف في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هذا التطبيع، يضر بشكل بالغ بالقضية الفلسطينية ويفسح المجال لدول اخرى لكي تسعى لأن يكون هناك علاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.



وقال: "ما تم الاتفاق عليه تنكرا للقضية الفلسطينية، وقد احدث ضرراً بالغا، وبالتالي فإن جامعة الدول العربية مدعوة لتأخذ قراراً حاسماً بهذا الشأن، ولكي يكون هناك اجراءات ضد أي دولة تعمل على التطبيع مع دولة الاحتلال".