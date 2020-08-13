دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

قدمت البحرين، التهنئة لدولة الإمارات وقيادتها على إعلان توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمركيية، مشيرةً إلى أن الاتفاق أوقف خطة ضم الأراضي الفلسطينية.



وأوضحت البحرين، في بيان صحفي، أن الاتفاق يمثل خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، مشيدةً المملكة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة الإمارات.



وأكدت أن "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة"، مشيدة بالوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، استمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.



وتابع البيان: "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".





رام الله - دنيا الوطن