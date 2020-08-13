الخارجية الفلسطينية: 215 وفاة و4399 إصابة بـ(كورونا) و1741 حالة تعافٍ بين جالياتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 215 وفاة، عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين في السعودية، وواحدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأخرى في فنزويلا.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، و15 في لبنان، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا إلى 4399، فيما سجلت 1741 حالة تعاف.



وأوضحت أنه وفقا للأرقام التي نشرتها وكالة "الأونروا"، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة اللبنانية، وبمتابعة من سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، فإنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 148.



وأكدت السفارة انها على تنسيق دائم مع الهلال و"الأونروا"، والصحة اللبنانية، للوقوف عند احتياجات المخيمات الصحية والمعيشية.



وأكدت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، للمواطنين طالب عبد الخالق أحمد السقا (75 عاما)، واعتماد حسين الحاج الصاع (65 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 67 .



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطنة آمال الأسمر (60 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 71، فيما سجلت 67 إصابة جديدة في صفوف الجالية في ولايات نيوجيرسي، وأوهايو، وميتشغان، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الاصابات الى 2327 إصابة.



وقالت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) للمواطن محمد شريم، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى اثنتين.



وفي السياق، أكدت الوزارة أن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، أفاد بوصول دفعة جديدة من "الأحباب العائدين" من الإمارات وبنغلادش إلى أرض الوطن اليوم الخميس.