شاهد: برنامج "رصيف سلمى" يستضيف الوزير عاطف أبو سيف

استضاف برنامج "رصيف" سلمى" والذي تقدمه الطفلة الفلسطينية سلمى، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وذلك في بث له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الوزير أبو سيف بجانب مقدمة البرنامج وهو يجلس على رصيف أحد شوارع مدينة رام الله، يجيب على أسئلة الحوار الشخصي الذي أجري معه.وروى أبو سيف سيرته الذاتية وتفاصيل حياته منذ نشأته وقبيل هجرة أسرته من مدينة يافا، وحتى أصبح كاتبًا مثقفًا، يروي حكايات تاريخية ولا سيما تلك التي سردها كبار السن في مخيمات اللجوء.