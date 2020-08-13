محافظ بيت لحم يقر باغلاق بلدة نحالين بسبب تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن كامل حميد، محافظ بيت لحم، مساء اليوم الخميس، إغلاق بلدة نحالين غرب المحافظة، لمدة 48 ساعة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقال حميد: "إن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن القرار يتضمن تعطيل كافة مناحي الحياة واقتصارها على الأمور الضرورية، حفاظا على سلامة المواطنين".