كتائب القسام تكشف تفاصيل محاولات اختراق مواقعها الإلكترونية





وتابعت: "هذه الحملة الشعواء على منصات المقاومة لهي دليل إضافي على حجم الألم الذي تسببه لأعداء شعبنا وأمتنا، ونحن نطمئن الجميع بأن مواقعنا الالكترونية ستعود للعمل قريباً رغم أنف عدونا، متجاوزين كل التحديات والعقبات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".



رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه بعد فشل الجهات المعادية في اختراق مواقعها باللغات العربية والانجليزية والعبرية، قامت هذه الجهات بالضغط على الشركات المستضيفة لمواقع القسام لاغلاقها دون سابق إنذار.وقالت القسام في تصريح لها، نشرته على صفحتها في موقع (تلجرام)، مساء اليوم الخميس: "إن هذه المحاولة اليائسة، جاءت لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية أو حجبه عن الملايين من انصارها ومحبيها".وأضافت: "إن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقدراتنا، وقد كنا في كل مرة نخرج منها بفضل الله أصلب عوداً وأكثر تصميماً على مقارعة أعدائنا في كل الميادين".