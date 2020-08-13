نتنياهو: لم يتم شطب مخطط السيادة على الضفة من جدول أعمالي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يتم شطب مخطط السيادة على الضفة الغربية من جدول أعماله، مشيراً إلى أنه تم تعليق المخطط بشكل مؤقت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن قضية الضم ستبقى على الطاولة، وبأنها لا تزال على جدول الأعمال، متابعاً: "أنا من جلبت قضية الضم على الطاولة، وملزم القيام بها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فقط".



وأضاف: "الرئيس الأمريكي طلب من إسرائيل أن تنتظر بشكل مؤقت لقضية الضم، أردنا أن نأتي بالسلام مع الدول العربية ومتأكد ستكون دول أخرى".



وبخصوص الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، قال "في هذا اليوم التاريخي الذي فيه نبني علاقات شاملة مع الإمارات، أنتم تباركون ذلك وأقول لمواطني الإمارات وعلى رأسهم الشيخ زايد، السلام عليكم والسلام علينا".



وأوضح أن الشرط كان المحافظة على سرية الاتفاق قبل الإعلان، موضحاُ أنه سيكون هناك طيران مباشر بين تل أبيب وأبو ظبي والإمارات وستستثمر بأموال كثيرة.



وأشار إلى أنه ستكون هناك اتفاقات كاملة مع دول عربية من دون العودة الى حدود 67، مجدداً التاكيد على أن دولاً أخرى ستنضم إلى هذا الإعلان، مؤكداً أنه حقق معادلة السلام مقابل السلام.



رام الله - دنيا الوطن