بين المعارض والمؤيد.. ماذا قال قادة الاحتلال عن اتفاق السلام مع الإمارات؟

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رام الله - دنيا الوطن

عقب قادة الاحتلال الإسرائيلي، على اتفاق السلام الذي وقع، مساء اليوم الخميس، بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت مواقفهم بين المؤيد والمعارض للاتفاق.



وقال نفتالي بينت، عضو (كنيست)، وزير جيش الاحتلال الاسرائيل السابق: "من المؤسف أن نتنياهو أضاع فرصة تأتي مرة كل مائة عام لتطبيق السيادة الإسرائيلية"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.



بدوره، أثنى يائير لابيد، زعيم المعارضة في (كنيست)، على اتفاق السلام، الذي وقعه نتنياهو، مباركاً لإسرائيل اتفاق السلام الرسمي، الذي وقعه مع دولة الإمارات، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.



من جانبها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان، قوله: "إذا باع نتنياهو فرض السيادة مقابل قطعة من الورق مع دولة بعيدة لم تهدد "إسرائيل" أبدًا، فهذا يعني أن ما فعله عملية خداع لجمهور بأكمله".