قيادي في فتح يطالب العرب بخطوات عقابية ضد الإمارات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب جمال المحيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الدول العربية، بأخذ خطوات عقابية ضد الخطوة الامارتيه التي تجاوزت الاجماع العربي، بعد اتفاق السلام الذي وقعته مساء اليوم الخميس، مع دولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية أمريكية.



وقال محيسن في تصريح صحفي له: "ما أقدمت عليه قيادة دولة الامارات، هو خروج فظ عن الاجماع العربي الذي أقرته كل القمم العربية، وطعن لمبادرة السلام العربية، التي ينص احد أهم بنودها على أن تطبيع العلاقات مع اسرائيل، لن يتم إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية".



وشدد عضو اللجنة المركزية لفتح، على الدور المحوري الذي قام به الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي أدى إلى وقف خطة الضم الاسرائيلية.



وقال: "ومن المعيب أن يدعي أحدٌ، بطولات زائفة في هذا المجال، فليس التطبيع الاماراتي مع الاحتلال هو الذي يوقف الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك تماماً فهو تشجيع لدولة الاحتلال ومكافأة لها على جرائمها بحق شعبنا، وهو تثبيت للإحتلال وللإستيطان الاستعماري الإسرائيلي على حساب شعبنا ومصالحه ومستقبله وحقوقه الوطنية التي تحظى بإجماع عربي ودولي شامل".