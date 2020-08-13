الرئيس عباس يدعو لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، لاجتماع عاجل، يعقبه بيان، حول الاعلان الأمريكي، عن اتفاق السلام الذي وقع، مساء اليوم الخميس، بين دولة الامارات والاحتلال الاسرائيلي.



يشار إلى أنه تم توقيع اتفاق سلام، وصف بالتاريخي، مساء اليوم الخميس، بين دولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الاحتلال الاسرائيلي، يتضمن وقف قرار ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية.