حزب الشعب: الاتفاق بين الامارات واسرائيل طعنة غادرة بظهر الشعب الفلسطيني

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن اتفاق السلام الذي وقع بين دولة الامارات والاحتلال الاسرائيلي برعاية امريكية، يمثل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني، وتنكر مشبوه لحقوقه العادلة ولتضحياته على مدار عشرات السنين.



وقال العوض في تصريح لـ"دنيا الوطن": "هذا الاتفاق مرفوض جملة وتفصيلا، فقد جاء تتويجا للخطوات الإماراتية التطبيعية التي بدأتها منذ سنوات".



وأضاف: "نحن نرفض هذ الاتفاق، ونرفض الحديث الذي يجري حول ان هذا الاتفاق يأتي مقابل وقف ضم الاراضي الفلسطينية، فالضم والاستيطان مازال متواصلا".



وتابع العوض بقوله: "هذه خديعة مشبوهة، لتمرير الخطوة الخيانية، ونؤكد على ضرورة رفضها"، مطالبا جامعة الدول العربية للتدخل لوقف العمل بهذا الاتفاق الذي يتنافى مع ميثاق الجامعة، كما أن الاتفاق يمثل تجاوزا لمبادرة السلام العربية، داعيا في الوقت ذاته، الشعب الاماراتي للانتفاض ومواجهة هذا الاتفاق المذل.