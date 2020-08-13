الجهاد: اتفاق التطبيع بين الامارات والاحتلال إظهار للعلاقات السرية المشبوهة القائمة منذ سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، هو سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي.



وقال الهندي في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس: "إن هذا الاتفاق سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي، وهو مجرد إظهار للعلاقات السرية المشبوهة القائمة منذ سنوات بين العدو والنظام في دولة الإمارات"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.



وأكد أن هذا الاتفاق يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن التستر بتأجيل خطة الضم هو تهافت رخيص ومحاولة فاشلة لتبرير خيانة فلسطين والأمة.