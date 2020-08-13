الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من العائدين للقطاع

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، تسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح البري.



وقالت الوزارة، إن الحالة المسجلة قد تم اجراء فحص مخبري سريع لها عند دخولها المعبر وكانت النتيجة الاولية موجبة، مضيفةً: "تم عزل الحالة وعدم مخالطتها لأحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع".



وتابعت: "تم سحب عينة مخبرية اخرى لها بشكل فوري لاجراء فحص الفيروسات PCR والذي اكد اصابة الحالة بفيروس كورونا، وتم نقل الحالة من العزل المؤقت بمعبر رفح إلي مستشفى العزل لتلقي العلاج وفق اجراءات وقائية مشددة".