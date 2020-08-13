المقاومة الشعبية: ندين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وندعو لوقف قطار التطبيع



واعتبرت الحركة، في تصريح لها، أن هذا الاتفاق، طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لا يمكن تسويقه على انه نصر للامارات أو لأي دولة عربية يمكن ان تحذو حذوها، وانما هو تشجيع على التفريط بالحقوق، ومزيدا من الخنوع للاحتلال الاسرائيلي، وما هو الا دعاية انتخابية للرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس وزارء اسرائيل المتهم بعدة ملفات الفساد الكبيرة.



وأشارت الحركة إلى أن مواصلة قطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، هو تفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتسليم بوجود الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية، الذي قام على سلب حقه، وشرد وقتل واعتقل مئات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني، وهجرهم ودمر منازلهم وقراهم.



ودعت الى وقفة عربية واسلامية جادة لوقف هذه المسرحية، والالتزام بقرار تحرير فلسطين من دنس الاحتلال، منوهة في الوقت ذاته، إلى أن الاحتلال لن يجلب لدولة عربية سوى الخراب والدمار والفساد والضياع.



رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي، والذي يأتي في مرحلة عصيبة وحساسة ودقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني في ظل الإعتداء الإسرائيلي المتواصل على المقدسات والشجر والبشر في الاراضي المقدسة، لافتة إلى أنه يمثل كارثة كبيرة تنذر بالاسوأ ستحل على الامة العربية والإسلامية.