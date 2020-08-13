مسؤول إسرائيلي: نتنياهو باع "فرض السيادة" مقابل قطعة من الورق

علق رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، على اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، والذي أُعلن عنه مساء اليوم الخميس.





وقال دغان، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "إذا باع نتنياهو فرض السيادة مقابل قطعة من الورق مع دولة بعيدة لم تهدد إسرائيل أبدًا، فهذا يعني أن ما فعله عملية خداع لجمهور بأكمله".





وكشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، تفاصيل اتفاقية سلام وقعت بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين.



وقالت القناة الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسمياً أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية سلام تاريخية لتطبيع العلاقات، لافتةً إلى أن نتنياهو سيدلي بيان مساء اليوم بهذا الشأن.

رام الله - دنيا الوطن