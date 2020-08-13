ماذا عقب السيسي على اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات؟

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الامارات وغسرائيل حول وقف ضم الأراضي الاسرائيلية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.



وقال السيسي في تصريح له: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية، و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا".



ويشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة، قد وقعت اتفاق سلام، وصف بالتاريخي، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بوقف القرار الاسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية.