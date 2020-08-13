ماذا عقب السيسي على اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات؟
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الامارات وغسرائيل حول وقف ضم الأراضي الاسرائيلية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال السيسي في تصريح له: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية، و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا".
ويشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة، قد وقعت اتفاق سلام، وصف بالتاريخي، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بوقف القرار الاسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية.
ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الامارات وغسرائيل حول وقف ضم الأراضي الاسرائيلية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال السيسي في تصريح له: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية، و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا".
ويشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة، قد وقعت اتفاق سلام، وصف بالتاريخي، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بوقف القرار الاسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية.
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