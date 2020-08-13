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شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات بالرعاية الأمريكية

حماس تُعلق على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات بالرعاية الأمريكية
خاص دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على اتفاق السلام الذي جرى توقيعه، مساء اليوم الخميس، بين الاحتلال الاسرائيلي ودولة الامارات العربية المتحدة، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الاتفاقية تطور خطير في وتيرة التطبيع، حيث يمثل طعنة غادرة في تضيحات الشعب الفلسطيني.

وأشار القانوع، إلى أن الاتفاق لن يمنح اي شرعية للاحتلال الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية، لافتا إلى أن استمرار التطبيع بهذه الوتيرة، يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح القانوع، أن الاحتلال الاسرائيلي سيبقى العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والأسلامية، حيث قال: "سنواصل حشد كل طاقات شعبنا وأمتنا لعزله وطرده عن أرضنا.

بدوره، وصف فوزي برهوم، القيادي في حماس، الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي الإماراتي بالخطير، وأنه بمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم في تغريدة له على صفحته في موقع (تلغرام): "ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الإحتلال ، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية ،المستفيد منه العدو الإسرائيلي ،وسيشجه على ارتكاب مزيد من الجرائم والإنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته.

وأضاف: "المطلوب من أبناء الامة بكافة مستوياتها دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا وليس التطبيع مع الإحتلال و تجميل وجهه  ودمجه في المنطقة".

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