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فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تفاصيل اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، والذي أعلن عنه مساء اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن بنود الاتفاق تقوم على فتح سفارات إسرائيلية في الإمارات والعكس، إضافة إلى التعاون الأمني المشترك بين البلدين، ورحلات جوية مباشرة بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة: "بالمقابل ستقوم إسرائيل بتأجيل ضمها للضفة الغربية، حيث طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف تنفيذ الضم مؤقتا، ودعا إلى أن تحذو الدول العربية والإسلامية حذو أبو ظبي.

وفي وقت سابق، كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، تفاصيل اتفاقية سلام وقعت بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسمياً أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية سلام تاريخية لتطبيع العلاقات، لافتةً إلى أن نتنياهو سيدلي بيان مساء اليوم بهذا الشأن.

هذا ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن بيان مشترك، أن "وفوداً من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة".

وأضاف البيان، أن بدء علاقات مباشرة بين اثنتين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

وبناء على الاتفاق، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

وحسب الوكالة، ستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، على الفور، بتعزيز التعاون وتسريعه، فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، من خلال العمل معا، وستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة الجميع، بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح البيان، أن بدء العلاقات الدبلوماسية السلمية سوف يجمع بين اثنين من أقوى شركاء أمريكا في المنطقة، حيث ستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط؛ لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني، مؤكدا أن الطرفين سيواصلان جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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