رغم التطبيع مع الإمارات.. مسؤول إسرائيلي: ضم الضفة لا يزال مطروحا على الطاولة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي بارز في إسرائيل، قوله: "بالرغم من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، فإن مشروع ضم الضفة وتطبيق السيادة عليها ما زال مطروحا على الطاولة".
نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي بارز في إسرائيل، قوله: "بالرغم من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، فإن مشروع ضم الضفة وتطبيق السيادة عليها ما زال مطروحا على الطاولة".
وأضاف المسؤول وفق القناة الإسرائيلية، مساء الخميس: "ضم الضفة على المحك وإسرائيل ملتزمة به".
وأشار إلى أن إدارة ترامب سعت إلى تعليق مؤقت لضم الضفة من أجل تنفيذ اتفاقية سلام تاريخية مع الإمارات أولا.
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