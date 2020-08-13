رغم التطبيع مع الإمارات.. مسؤول إسرائيلي: ضم الضفة لا يزال مطروحا على الطاولة





وأضاف المسؤول وفق القناة الإسرائيلية، مساء الخميس: "ضم الضفة على المحك وإسرائيل ملتزمة به".





وأشار إلى أن إدارة ترامب سعت إلى تعليق مؤقت لضم الضفة من أجل تنفيذ اتفاقية سلام تاريخية مع الإمارات أولا.

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي بارز في إسرائيل، قوله: "بالرغم من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، فإن مشروع ضم الضفة وتطبيق السيادة عليها ما زال مطروحا على الطاولة".