أول تعليق إماراتي على اتفاق "السلام التاريخي" مع إسرائيل

كشف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفاصيل اتصال هاتفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.



وقال بن زايد، في تغريدة له على تويتر: "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".



وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".



وفي السياق، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الإعلان الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي بشأن اتفاق السلام بين البلدين.



وقال قرقاش، وفق (سكاي نيوز) عربية، إن الإمارات ساهمت في تفكيك قنبلة موقوتة تهدد حل الدولتين، مضيفاً: "مبادرتنا الأساسية هي ليست في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأمر متروك لهم".



وأضاف قرقاش: "وجود قنوات الاتصال مع إسرائيل ضمان أكبر وليس كل اتفاق مع اسرائيل سهل، واتفاق السلام مع إسرائيل مبادرة شجاعة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".



وتابع قرقاش: "هناك عدد من الدول العربية لها علاقات مع إسرائيل والبعض لم يكسب شيئاً، ويجب علينا دعم الأخوة الفلسطينيين، وحققنا اختراق كبير جداً يتمثل في تجميد خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية".



وأكمل: "التطبيع المبني على إلزام إسرائيل بتجميد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفكرة تطبيع العلاقات تطورت على نار هادئة وبإلحاح أمريكي، وتواصلت معنا الكثير من الدول وتطورت الفكرة بنوع من الاتفاق السياسي".



رام الله - دنيا الوطن