شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، تفاصيل اتفاقية سلام وقعت بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين.وقالت القناة الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسمياً أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية سلام تاريخية لتطبيع العلاقات، لافتةً إلى أن نتنياهو سيدلي بيان مساء اليوم بهذا الشأن.