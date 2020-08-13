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بينها دولة عربية.. سبع دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لفيروس (كورونا)

بينها دولة عربية.. سبع دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة إقليمية اليوم الخميس، أن سبع دول إفريقية ستبدأ إجراء فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.

وقال جون كينجاسونجن رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "المغرب، ليبيريا، سيراليون، زامبيا، زيمبابوي، الكاميرون ونيجيريا، هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق الفحوص"، وفق وكالة (رويترز).

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة حتى الآن من أسوأ موجة للوباء، إلا أن الخبراء يقولون إن "انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه".

وحتى اليوم الخميس، تجاوزت الإصابات بمرض "كوفيد-19" في قارة إفريقيا مليون إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 24113  حسب إحصاء الوكالة. 

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