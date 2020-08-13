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دولي

نتنياهو يُغادر بشكل مفاجئ اجتماع (كابينت كورونا) الإسرائيلي

نتنياهو يُغادر بشكل مفاجئ اجتماع (كابينت كورونا) الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء المصغر (كابينت كورونا)، وذلك بشكل مفاجئ ودون إبداء أي أسباب.

وأوضحت قناة (كان) الإسرائيلية، أن نتنياهو غادر بشكل غير متوقع مناقشة كابينت (كورونا) لأمر هام، مؤكداً للوزراء أنهم سيعرفون في وقت لاحق سبب مغادرته المفاجئة.







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