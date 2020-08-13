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السعودية تكشف رسميا المسؤول عن هجمات "أرامكو"

السعودية تكشف رسميا المسؤول عن هجمات "أرامكو"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى "تمديد حظر السلاح على إيران"، مؤكدةُ أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة".

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بمقر المنظمة الدولية في جنيف، إن "إيران تهرب أسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة"، وذلك حسب قناة (الإخبارية) السعودية.

وأضاف الواصل، أن "المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية"، معتبرا أن "إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة". 

وأشار إلى أن المملكة "تؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، إلى أن ينتهج النظام الإيراني بالأفعال لا بالتصريحات نهجا سلميا يقبله المجتمع الدولي، وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار والخراب لشعوب المنطقة".

كما لفت السفير السعودي إلى أن "التحقيقات أكدت مسؤولية إيران عن تفجيرات مرافق شركة "أرامكو" في بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة العربية السعودية"، داعيا "النظام الإيراني إلى التخلي عن أسلوبه العدائي".

وشدد الواصل على أن "تدخلات إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن المملكة قادرة على حماية أمنها وشعبها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في تقرير له أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشئتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

إلا أن البعثة الإیرانية في الأمم المتحدة قالت إن "تقرير أمانة المنظمة جاء بموجب ضغوط ما سمته "البترودولار"، وأن دوافع سياسية تقف وراءه، واصفة إياه بأنه يتسم بـ"عدم دقة" ويحتوي "تناقضات جادة"، كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "لا أساس لمزاعم إيرانية منشأ الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو في السعودية".

وكانت هجمات منشآت أرامكو السعودية قد وقعت، العام الماضي، على منشأتي بقيق وهجرة خرَيص بالمنطقة الشرقية بالمملكة وهي هجمتان شنتا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز، استهدفت معملين تابعين للشركة أحدهما يعد أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" الهجوم، إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

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