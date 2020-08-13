شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل لصوص لوحات سيارات ومطلوب هارب منذ خمس أعوام برام الله

الشرطة تعتقل لصوص لوحات سيارات ومطلوب هارب منذ خمس أعوام برام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة اليوم، ثلاثة أشخاص وهم متلبسون أثناء عملية سرقة للوحة سيارة في منطقة البالوع بمحافظة رام الله والبيرة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أنه وبعد ورود اشارة لعمليات شرطة المحافظة عن قيام أشخاص بمحاولة سرقة لوحات مركبة من امام منزل في بلدة سردا، وبعد أن كشف أمرهم صاحب المنزل لاذوا بالفرار بمركبتهم التي تم التعميم عليها، وبالمتابعة الحثيثة من قبل شرطة المباحث العامة تم القاء القبض عليهم ، وتبين أن المركبة التي يستقلوها مسروقة وعليها لوحات فلسطينية مزورة. هذا وقد تم توقيفهم بعد اعترافهم بقيامهم بعدة سرقات للوحات فلسطينية.

وقد تم توقيف الاشخاص الثلاثة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.

وفي سياق اخر القت الشرطة اليوم القبض على شخص مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات ومطلوب على عدة قضايا سرقات وحيازة مال مسروق والنصب والاحتيال وصادر بحقه 20 مذكرة قضائية مختلفة، وعند القاء القبض عليه وبتفتيش منزله اصولا بعد استصدار امر التفتيش تم العثور على حبوب ومواد يشتبه انها مخدرة من نوع الحشيش. وقد تم توقيفه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.

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