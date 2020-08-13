الشرطة تعتقل لصوص لوحات سيارات ومطلوب هارب منذ خمس أعوام برام الله



وفي سياق اخر القت الشرطة اليوم القبض على شخص مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات ومطلوب على عدة قضايا سرقات وحيازة مال مسروق والنصب والاحتيال وصادر بحقه 20 مذكرة قضائية مختلفة، وعند القاء القبض عليه وبتفتيش منزله اصولا بعد استصدار امر التفتيش تم العثور على حبوب ومواد يشتبه انها مخدرة من نوع الحشيش. وقد تم توقيفه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.



وقد تم توقيف الاشخاص الثلاثة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.