"المالية" تُصدر توضيحاً بشأن رواتب موظفي السلطة





وقالت في التوضيح، الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه لم يصدر عنها أي تصريح حتى الآن، فيما يخص رواتب الموظفين.



وأكدت الوزارة على أنها لم تستلم اموال المقاصة العالقة لدى إسرائيل، مشددة على أنه "سيتم إعلامكم بأي تغيير حسب الأصول من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية".





يشار إلى أن وزارة المالية تصرف منذ نحو ثلاثة أشهر 50% من رواتب موظفي السلطة، بعد أزمة نشبت بين الأخيرة وإسرائيل، بشأن قرار "الضم".









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن رواتب الموظفين العموميين.