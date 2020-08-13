شؤون فلسطينية

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي
رام الله - دنيا الوطن
ترأس اللواء يونس العاصي، محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي، اليوم، لإطلاعهم على آخر التطورات السياسية والصحية، ونتائج اجتماع الحكومة والرئاسة أمس في رام الله.

وتحدث العاصي عن الوضع المالي الصعب، الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية، نتيجة لموقفها السياسي الرافض لـ (صفقة القرن)، مؤكداً صلابة موقف القيادة الفلسطينية في رفض كل المشاريع الهادفة للقضاء على قضيتنا، وخاصة مشروع "الضم" و(صفقة القرن).

وبين المحافظ، توجهات القيادة في إطار مكافحة فيروس (كورونا)، موضحاً أهم القرارات التي أُعلن عنها بالأمس من قبل الحكومة الفلسطينية.

وأشار العاصي إلى أهمية تكثيف نشاطات الرقابة والتدقيق على تنفيذ البروتوكولات الصحية كل حسب تخصصه، مبيناً أن كل القطاعات، ستعمل ما عدا الصالات وقاعات الأفراح وبيوت العزاء والاحتفالات، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على صرف مساعدات مالية للعاملين في هذا القطاع.

وأطلع المحافظ الحضور على أهم البنود والإجراءات الواجب اتباعها، والتركيز على السلامة العامة، خاصة في المدارس والمساجد والمؤسسات العامة، مؤكداً على أهمية المتابعة والتدقيق على كل الإجراءات والبروتوكولات الصحية.

وأكد على أهمية توجيه الإعلام والزخم الإعلامي لمتابعة الأمور الصحية، وطمأن المحافظ الحضور على الوضع الصحي في محافظة طوباس، وأن الحالات فيها تعافت، ولم يتبق سوى خمس حالات من أصل 57 حالة كانت في المحافظة.

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