محافظة قلقيلية تُسجّل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق تصريح للمحافظ، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الحالات لمخالطين في المحافظة، مضيفاً أن الإصابات المسجلة لهذا اليوم، ارتفعت إلى 36 إصابة.



وتوزعت الإصابات في مدينة قلقيلية، بواقع 35، وبلدة "حبلة" بواقع إصابة واحدة، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 163 إصابة.