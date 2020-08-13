حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه





وقال يوسف خريس، الناطق الإعلامي لساحة غزة في حركة (المجاهدين)، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية، يتطلب وقفة جدية لردعه، وقيادته المجرمة؛ لارتكابه جرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته التعليمية.



وأكد، أن هذه الاعتداءات المتعمدة للمدارس والمؤسسات التعليمية، تهدف إلى الإمعان في سياسة التجهيل، التي لن تفلح بإذن الله، داعياً وكالة الغوث للعمل الجاد؛ لتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية ولطلابنا الأعزاء.



كما طالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بفتح تحقيق حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب، و"ملاحقة قادة الكيان ومحاكمتهم فى المحاكم الدولية".

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة (المجاهدين) على الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة طلاب للمرحلة الابتدائية تابعة لـ (أونروا) فى مخيم الشاطئ للاجئين.