"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

وتابع المركز: في حين أعلن المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني، أن صاروخاً سقط من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية للأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان، وقد تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.



وإذ يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها ولاسيما استهداف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية (أونروا)، فإنه يؤكد على أن استمرار الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال ومن أمروا بارتكاب أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جريمة الحرب، شكل عاملاً حاسماً في استمرار وتصعيد الانتهاكات الجسيمة ولاسيما الهجمات الحربية والحصار المفروض على قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس: إن قوات الاحتلال صعدت من هجماتها الحربية على قطاع غزة، وشن طيرانها الحربي غارات طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك منذ فجر يوم أمس الأربعاء، حيث استهدفت قوات الاحتلال أراضي زراعية وأخرى فارغة بالإضافة إلى مواقع أمنية.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في حين عاودت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمليات القصف فجر اليوم الخميس، وطالت أيضاً ممتلكات المواطنين وبعض المواقع الأمنية بالإضافة إلى مدرسة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما ألحق أضراراً جزئية وعطل الدراسة فيها، وخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء.ووفق المركز فإن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث، عدنان أبو حسنة، أعلن أن (إحدى مدارسنا غرب غزة أصيبت بأضرار جراء القصف الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم، وحتى هذه اللحظة، حسب المعلومات الواردة فإنه يبدو أن مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة "د" التابعة لنا قد تضررت جراء غارة إسرائيلية الليلة الماضية).