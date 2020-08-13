الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

ألقت الشرطة القبض، اليوم، على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة منفصلة في نابلس.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المباحث العامة، بعد تلقيها عدة شكاوى عن سرقات معظمها عن طريق كسر زجاج المركبات، وسرقة محتوياتها، وأغراض وأدوات موجودة، وعدة بناء، ومسجلات سيارات بأرجاء مختلفة من المحافظة، وبعد البحث والتحري، وجمع الأدلة الجنائية، قامت بإلقاء القبض على المشتبه به.





رام الله - دنيا الوطنوأكدت، الشرطة أنها أحالت المشتبه به والمضبوطات للنيابة العامة؛ استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً.