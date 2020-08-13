شاهد: اندلاع حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة













رام الله - دنيا الوطنواصل شبان فلسطينيون، اليوم الخميس، إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة" الأمر الذي أدى إلى اندلاع عدة حرائق.ووفق موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، فإن ثمانية حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة.وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن التقديرات في مؤسسة الجيش، تشير إلى أن (حماس) ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة نحو الغلاف، في الأيام المقبلة.وأضافت: أن الرسالة التي ترسلها الحركة، هي أنها لا تنوي منع الوحدات من إطلاق البالونات.وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.وزعم، الجيش، أن الغارات استهدفت مجمعاً عسكرياً للقوة البحرية التابعة للحركة، ومواقع رصد وبنى تحتية تحت أرضية، مشيراً إلى أن الغارات، جاءت رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع خلال الأسبوع الأخير.وقالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانها، سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب، يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.