شؤون فلسطينية

شاهد: اندلاع حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

شاهد: اندلاع حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
واصل شبان فلسطينيون، اليوم الخميس، إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة" الأمر الذي أدى إلى اندلاع عدة حرائق.

ووفق موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، فإن ثمانية حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة.

وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن التقديرات في مؤسسة الجيش، تشير إلى أن (حماس) ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة نحو الغلاف، في الأيام المقبلة.

وأضافت: أن الرسالة التي ترسلها الحركة، هي أنها لا تنوي منع الوحدات من إطلاق البالونات.

وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.

وزعم، الجيش، أن الغارات استهدفت مجمعاً عسكرياً للقوة البحرية التابعة للحركة، ومواقع رصد وبنى تحتية تحت أرضية، مشيراً إلى أن الغارات، جاءت رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع خلال الأسبوع الأخير.

وقالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانها، سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب، يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.


 


أخبار ذات صلة

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي

محافظة قلقيلية تُسجّل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تُسجّل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

&#34;الميزان&#34;: قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

تفاصيل اجتماعٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدته اليوم

تفاصيل اجتماعٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدته اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

&#34;الميزان&#34;: قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في &#34;عرابة البطوف&#34;

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في "عرابة البطوف"

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير