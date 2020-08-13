أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة





وقال في تصريح نشره حساب وزارة الصحة عبر (واتساب): إن اللجان الوزارية واللجان الفنية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تواصل عقد اللقاءات التنسيقية والمتابعات الميدانية التي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، للاطمئنان على الحالة الصحية للعائدين، وتوفير احتياجاتهم خلال فترة الحجر التي تمتد لـ 21 يوماً.



هذا وقد ترأس رئيس متابعة العمل الحكومي، ا.د . محمد عوض اجتماعاً لمتابعة آخر التطورات والاطمئنان على سير الخطة الحكومية؛ لاستقبال العائدين عبر (معبر رفح)، وذلك بمشاركة وكيل وزارة الصحة، د. يوسف أبو الريش، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، وأعضاء اللجان التنسيقية.

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، على حرص وزارة الصحة، بكافة اللجان والفرق الصحية، على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بإدارة مراكز الحجر الصحي، والتي تواصل استقبال العائدين عبر (معبر رفح) لليوم الثالث على التوالي.