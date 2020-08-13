شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعربت دائرة اللاجئين، ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استغرابها من استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية التابعة لها بقطاع غزة، والتي تقدم خدماتها الاجتماعية لنحو (1.4) مليون لاجئ.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها، أن استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية في وجه اللاجئين، وحرمان آلاف الأسر من الخدمات الاجتماعية، والتسجيل للمساعدات الغذائية، مرفوض وغير مبرر.

ودعت دائرة اللاجئين بالديمقراطية، لفتح مراكز الخدمة الاجتماعية أمام جمهور اللاجئين، وخاصة لاستخراج كرت تموين للأزواج الجدد، وإضافة مواليد جدد، بحاجة ماسة للعلاج بالعيادات، وغيرها.

وجددت الدائرة دعوتها لـ (أونروا) لاعتماد الأزواج الجدد في برنامج الطرود الغذائية،  خاصة بعد شطبهم من كرت تموين العائلة، والعمل على إضافة المواليد الجدد أيضاً ضمن حصة العائلة في الطرود الغذائية، والسماح بعودة الباحثين الميدانيين، كما طالبت بصرف المساعدات الغذائية لنحو (8) آلاف أسرة، جرى البحث الميداني عنهم قبل نهاية العام الماضي.

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