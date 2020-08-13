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وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان بأحد سجون القاهرة

وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان بأحد سجون القاهرة
عصام العريان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بوفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان في أحد سجون القاهرة.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فإن العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجون (طرة) بضاحية المعادى بالقاهرة، فيما لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وستة آخرين فى قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع (حماس).

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