شبكة المنظمات الأهلية تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية، قرار الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع إدخال المواد الأساسية من مواد بناء ومستلزماتها والوقود، وكذلك تقليص مساحة الصيد.



وتشير الشبكة إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، في ظل ما يعيشه القطاع، جراء إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).



وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذه القرارات الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، في ظل صمت دولي مؤسف، تجاه هذه الاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.



وأكدت الشبكة، أن هذه القرارات الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً فاضحاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل؛ للضغط من أجل رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين المواطنين من التنقل بحرية، وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (كرم أبو سالم)، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.



ودعت الشبكة كافة الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي، بما يعزز من صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وحصاره الجائر.