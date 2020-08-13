شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: الجدول سينتظم بالخريف وهذا مصيره إذا أوقف الاحتلال إدخال الوقود

كهرباء غزة: الجدول سينتظم بالخريف وهذا مصيره إذا أوقف الاحتلال إدخال الوقود
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، محمد ثابت، اليوم الخميس، أن الشركة ليس لديها علم بما صدر عبر وسائل الإعلام المختلفة، حول نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة كهرباء القطاع، حتى إشعار آخر، مؤكداً أنهم علموا بذلك من خلال الإعلام، والأمر ليس من نطاق صلاحيات الشركة. 

الوضع صعب وخطير 

واستدرك ثابت خلال حديث خاص مع "دنيا الوطن" قائلاً: لكن لو تأكدت هذه المعلومة، وتم ايقاف إدخال الوقود لمحطة التوليد لمدة طويلة، فإن ذلك بلا شك، سيؤثر على أداء المحطة، وقد يؤدي لوقفها أو وقف بعض مولداتها، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وخطير على جدول الكهرباء، الذي يعاني من عجز كبير في هذه الأوقات من السنة.

ووصف الناطق باسم شركة كهرباء غزة، الوضع الحالي بأنه في غاية الصعوبة والخطورة، قائلاً "نحن نمر بأزمة كهرباء كبيرة، بسبب تدني كميات الكهرباء الواصلة للقطاع، وهي كميات محدودة غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد من قبل المواطنين والمرافق الأخرى.

وأضاف: "في حال أثر ذلك الوقف على أداء محطة التوليد، فإن هذا التأثير سيطال كافة القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والتعليم والخدمات وقطاع الصناعة والتجارة، وامدادات المياه وترحيل النفايات، ومعالجة المياه العادمة، وسيكون القطاع معرضاً لانحدار خدماتي خطير، وغير مسبوق، وهو ما نُحذر منه".

ودعا بدوره جميع الأطراف والدول والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف هذه الخطوة، التي سيطال تأثيرها السكان قبل كل شيء، وسيجعل من الصعوبة بمكان، أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيشكل ضغطاً غير مسبوق على الطبقات المهمشة والفقيرة.

وأكمل: نأمل ألا تطال هذه الإجراءات حياة الناس العاديين، فالقطاع لا يحتمل المزيد من الضغوط، القانون الدولي الإنساني وكافة الشرائع والمواثيق، تنادي بحق الإنسان بحياة كريمة، والكهرباء هي حق كما باقي الحقوق.

تحسن في الخريف 

وأكد ثابت، أن شركة توزيع الكهرباء بغزة تجتهد في توزيع كميات الكهرباء القليلة الواصلة لها بعدالة كبيرة، مردفاً: "لكن كثير من الظروف، تدخل على خط هذه المعادلة، فانقطاع الخطوط والطلب المضاعف على الكهرباء من قبل الجميع في ظل هذه الأوقات من العام، بالإضافة إلى كثير من الممارسات غير المسؤولة من قبل البعض، يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك في جدول الكهرباء، وعدم وصوله إلى المناطق بشكل منتظم".

 وشدد على أن شركة الكهرباء، تبذل جهوداً كبيرة في سبيل مكافحة السرقات، والتصدي لتلك الممارسات غير المسؤولة، التي تصادر حقوق الغير، وتستبيح المقدرات العامة في ظل محدودية مصادر الطاقة.

وكشف أن الضغط سيخف على شبكة الكهرباء العامة، في الفترة القادمة، وخاصة مع عودة الأجواء إلى الاعتدال، حيث من المتوقع أن يشهد الجدول بعض التحسن رويداً رويداً مع دخولنا في فصل الخريف. 

وقال: جدول الكهرباء، يتعرض لضغط شديد وقت الصيف وخاصة في أشهر الذروة 7،8،9 ولكن مع انقضاء تلك الأشهر، يعود الجدول للاستقرار.

وأردف: مشكلة غزة هي عدم وجود كميات كهرباء تكفي الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين والمؤسسات؛ لذلك فإن حل الأزمة، يعتمد على توفير مصادر أخرى من الطاقة؛ لمواكبة الطلب المتزايد، وحلول أخرى لها علاقة بالطاقة المساندة، وهي الألواح الشمسية، التي قد تتيح حلولاً مهمة خلال المرحلة المقبلة، وتدعم خطط تطوير قطاع الكهرباء.

وأكمل: هناك حلول أخري لها علاقة بمكافحة التعدي على شبكات الكهرباء، وسرقة التيار، وخطوط القلاب، لأن هناك نسبة لا بأس بها من الطاقة المهدرة، يمكننا استثمارها لدعم ساعات وصل التيار الكهربائي، بالإضافة إلى جهود ترشيد الاستهلاك، واستخدام بدائل مناسبة.

أخبار ذات صلة

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي

محافظ طوباس يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس التنفيذي

محافظة قلقيلية تُسجّل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تُسجّل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

&#34;الميزان&#34;: قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

تفاصيل اجتماعٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدته اليوم

تفاصيل اجتماعٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدته اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

&#34;الميزان&#34;: قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في &#34;عرابة البطوف&#34;

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في "عرابة البطوف"

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير