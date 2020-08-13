محافظ رام الله والبيرة: إغلاق بلدة "عبوين" بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الخميس، إغلاق بلدة "عبوين" شمال غرب رام الله، بعد تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس (كورونا) فيها.



وبينت في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي، تعمل على تتبع خريطة المخالطين، وحصرها.



وشددت غنام على ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، لافتةً إلى أن الإغلاق، تم بالتنسيق مع فعاليات البلدة.