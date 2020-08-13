هيئة الأسرى: إصابة الأسير أمير كليب من القدس بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بإصابة الأسير أمير كليب من بلدة العيسوية قضاء القدس، بفيروس (كورونا).



وأوضحت الهيئة، أن الأسير كليب، والذي كان يخضع للحبس المنزلي، وصدر بحقه قرار قبل عدة أيام بالحبس الفعلي لمدة خمسة شهور، قام بتسليم نفسه قبل ثلاثة أيام لشرطة ومخابرات الإحتلال في سجن (نفحة)، وبعد خضوعه لفحص فيروس (كورونا)، تبين أن نتيجته إيجابية، أي أنه يحمل الفيروس.



وكشفت الهيئة، أن إدارة (نفحة) قامت فور ظهور نتيجة فحص (كورونا) للأسير كليب، بنقله إلى سجن (ريمون)، حيث يوجد هناك مكان مخصص للحجر.