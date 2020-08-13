"الصحة" بغزة: إجراء 70 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولا إصابات بالفيروس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، أنه تم إجراء 70 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
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أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، أنه تم إجراء 70 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس تسع حالات.
للاطلاع على التقرير للتحميل اضغط هنا
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