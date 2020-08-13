"الصحة" بغزة: إجراء 70 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولا إصابات بالفيروس





وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس تسع حالات.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، أنه تم إجراء 70 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا).